Lora ammette: "Contatti col Bari, ma nulla di concreto al momento"

Nella giornata di ieri era circolata la voce di un interessamento del Bari per il centrocampista classe '93 Filippo Lora, svincolato dopo l'esperienza al Cittadella. Una voce che trova conferma nelle parole dello stesso calciatore ai microfoni di Tuttocalciopuglia.com: “C'è qualcosa, ma siamo ancora sul pourparler, non c'è stato nulla di concreto. Ho voglia di ripartire dopo aver fatto a Cittadella un anno di Serie C e due di B giocando anche i play off per la Serie A. - continua Lora – Andare a Bari sarebbe strano, ma bello perché è pur sempre una piazza di grande blasone e storia”.