Accordo fino al 2021,vestirà selezioni nazionali e regionali Lnd

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Lega Nazionale Dilettanti ha un nuovo sponsor tecnico. Si tratta di Macron, la nota azienda bolognese leader internazionale nel settore del teamwear. La presentazione dell'accordo è andata in scena presso la sede della Lnd di Roma alla presenza del numero uno della lega dilettantistica, Cosimo Sibilia e il Ceo di Macron Gianluca Pavanello. Il rapporto tra Macron e Lega Nazionale Dilettanti avrà la durata due stagioni sportive (2019/20 - 2020/21) e riguarderà la fornitura di tutto l'abbigliamento sportivo, accessori, divise gara, materiale tecnico per la sede nazionale, i Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali e nello specifico settore del teamwear e per il Dipartimento Beach Soccer. La fornitura si estende alla Rappresentativa di Serie D, che prende parte alla Viareggio Cup, alle Rappresentative Nazionali LND Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e a tutti i team che partecipano alla Juniores Cup.