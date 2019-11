Mantova, aggregato il centrale Dellafiore. Potrebbe essere tesserato

© foto di Federico Gaetano

Dopo essere stato vicino a Palermo e Livorno in estate l’esperto difensore Pablo Hernan Dellafiore potrebbe ripartire dal Mantova. Il centrale italo-argentino, che vanta 123 presenze in Serie A e 169 in Serie B, è stato aggregato al gruppo e potrebbe essere tesserato alla riapertura del mercato a dicembre.

Intercettato dalla Gazzetta di Mantova il calciatore ha così parlato dei suoi ultimi mesi da svincolato: “Sto bene, in estate ho fatto il ritiro col Palermo, poi dovevo essere tesserato dal Livorno, ma negli ultimi giorni di mercato hanno avuto l’emergenza di dover prendere un terzino e io mi sono trovato un po’ spiazzato. È la prima volta, tolti gli stop per infortunio, che mi capita di restare svincolato, ma mi sono sempre allenato e ora lo stavo facendo con una squadra di Eccellenza. - continua Dellafiore – Voglio ancora giocare e credo che basti solo qualche settimana di lavoro per ritrovare il ritmo partita”.