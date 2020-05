Mantova, Altinier: "Non concederci la Serie C sarebbe un furto legalizzato"

Attraverso le colonne della Voce di Mantova Cristian Altinier, attaccante del Mantova, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del club, attualmente in attesa di capire se ci sarà o meno la possibilità di un ritorno in Serie C: "Ormai è chiaro che non ci sono le condizioni per tornare a giocare, perlomeno nella nostra categoria. I controlli richiesti sono quasi impossibili da applicare in Serie C, figuriamoci in D. Mi sono ripromesso di non seguire più il dibattito: attendo solo l’annuncio. Premesso che è difficile accontentare tutti, credo che ogni cambiamento vada fatto per tempo. Il progetto può anche essere condivisibile, ma per programmare le società hanno bisogno di conoscere le regole con un certo anticipo. Non concederci la Serie C sarebbe un furto legalizzato".