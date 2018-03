Mantova, in arrivo l'ex Modena Minarini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' rimasto svincolato dopo l'esclusione dal campionato di Serie C del Modena, adesso Filippo Minarini (23) si prepara a tornare in campo. Il calciatore ex Vibonese, che era stato seguito nelle scorse settimane anche dalla Paganese, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com firmerà con il Mantova, in Serie D. Da premettere che l'esterno, nativo di Modena, si stava già allenando da qualche giorno con i virgiliani.