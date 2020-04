Mantova, Righi: "Se non si torna in campo, il Mantova il prossimo anno farà la Lega Pro"

Emanuele Righi, direttore sportivo del Mantova (Serie D), ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Voce in merito al futuro del club in attesa di capire come si chiuderà la stagione sportiva: "Sulla questione verdetti non ho dubbi, nemmeno mi pongo più il problema: se non si torna in campo, il Mantova il prossimo anno farà la Lega Pro. Si è giocato più del 70% del campionato, il primo posto non può essere in discussione. Se c’è una società in Italia che merita la serie C, è proprio il Mantova. Abbiamo fatto anche meglio del Palermo. E se sarà serie C, nessuno si dovrà permettere di dire che è immeritata".