Mantova, si sogna un gran colpo: Gianluca Sansone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Mantova pensa a un grande colpo in attacco per puntare alla promozione in Serie C in questa stagione. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport il nome è quello di Gianluca Sansone, classe ‘87, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Neftchi Baku e in estate accostato anche a un’altra nobile decaduta di Serie D come il Palermo.