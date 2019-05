Marsala, tutti pazzi per il talento Prezzabile

Fonte: TuttoserieD

Ha trascinato il Marsala fino alla finale play-off del campionato di serie D contro la Turris. Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1998, è uno dei principali artefici della grande stagione degli azzurri. 8 gol in 31 presenze, giocate d'alta scuola, corsa, tecnica e dinamismo. Un veterano al cospetto della giovane età. Con la Sancataldese, il talento cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha dimostrato tutte le sue qualità, confermate quest'anno, quello della definitiva consacrazione. Su di lui hanno messo gli occhi importanti club di Serie C e Serie D del Sud Italia, che faranno a gara per accaparrarselo. L'asta è già pronta.