Martin conquistato da Palermo: "Vorrei mettere radici e arrivare in A"

Il centrocampista del Palermo Malaury Martin intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’esperienza in Sicilia spiegando di aver trovato un ambiente senza pari: “Qui a Palermo, anche se siamo in D, c’è un’impostazione che in certe squadre del Nord Europa se la sognano. C’è progettualità e ambizione. Ecco perché, spesso, ho cambiato dopo solo un anno. Ora a 31 anni sto vivendo una nuova carriera e spero di poterla fare bene con questa maglia affosso. Serie A? Un sogno, vorrei mettere radici qui. Per farlo però devo convincere i dirigenti contribuendo alla vittoria della Serie D. - continua il francese parlando di Lafferty - Mi aveva detto che c’erano stati dei contatti e sarebbe stato bello ritrovarlo qui, fa valanghe di gol ovunque giochi, è fortissimo e poi con lui si ride tantissimo”.