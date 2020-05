Matelica, Micciola: "Nessuna volontà di non fare la Serie C. Solo attenzione ai costi"

Dopo le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti di ieri, che dovranno essere ratificate dalla FIGC, il Matelica vede la Serie C in dirittura d'arrivo. Il direttore sportivo del club Francesco Micciola ai microfoni di Tuttoc.com ha allontanato le voci si una possibile non iscrizione del club fra i professionisti: "Bisogna aspettare il Consiglio Federale che giorno 28 dovrà avallare la decisione della LND. Oggi (ieri NdR) è una giornata positiva, ma attendiamo l’ufficialità. - continua Micciola - Le voci? Il mio presidente ha detto solamente che la C ha altri costi rispetto alla D. È normale che un imprenditore non vuole bruciare i propri soldi. Purtroppo ci sono giornalisti che sono alla ricerca di titoloni”.