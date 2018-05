Messina, Bruno verso l'addio: nuove richieste per il difensore

© foto di Giuseppe Scialla

E' ancora in alto mare la permanenza di Francesco Bruno (28) a Messina. Il terzino di Torre Annunziata vanta, come noto, diversi sondaggi tra i Pro (si è parlato di Pisa, Catania e Piacenza a cui si sarebbero aggiunte anche Fano, Teramo, Cuneo e Bassano) mentre, in serie D, la sua candidatura potrebbe tornare attuale per il neopromosso Savoia, squadra della sua città natale. Ammiccamenti che potrebbero disegnare anche a breve uno scenario nuovo per il giocatore, il cui futuro a questo punto sembra lontano dai peloritani nonostante l'ottima stagione disputata alla corte di Modica e l'affetto che i tifosi non hanno mai mancato di riservargli. Bruno pare ormai orientato ad accettare una proposta nuova e più ambiziosa, specie tra i professionisti, palcoscenico che ha calcato per tanti anni e che non può non stuzzicarlo anche in virtù dei tanti corteggiamenti delle ultime settimane. Si vedrà nei prossimi giorni.