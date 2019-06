© foto di Federico Gaetano

Ancora incerta la permanenza come DS del Messina (D) di Fabrizio Ferrigno. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud, per l'eventuale sostituzione il club peloritano guarda in Serie C. Tra i profili monitorati dalla famiglia Sciotto ci sarebbero quelli di Antonello Laneri del Siracusa e Antonio Obbedio della Lucchese.