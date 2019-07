Milanovic: "Palermo nel cuore. Pronto a tornare e riportarlo in alto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver militato per quattro stagioni (dal 2011 al 2015) al Palermo il difensore Milan Milanovic è pronto a tornare e dare una mano al club sprofondato in Serie D. È lo stesso serbo, attualmente svincolato, in un’intervista al Giornale di Sicilia a proporsi alla società del duo Mirri-Di Piazza: “Tornare a Palermo sarebbe come tornare a casa, mi è rimasta nel cuore. Poter dare una mano alla piazza per farla tornare dove merita sarebbe un motivo d’orgoglio. Mi piacerebbe essere uno dei leader della rinascita, magari capitano. Sarebbe un sogno che si realizza. - continua il classe ‘91 – Ingaggio? Tutti partiamo con l’idea di voler guadagnare tanti soldi, ma poi ti rendi conto che in un posto stai talmente bene che non guardi più il lato economico e ti convinci che giocare per quella maglia è la cosa più importante. Vedere di nuovo il Barbera pieno è qualcosa di impagabile”.