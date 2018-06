Modena, Apolloni: "Sfida stimolante in cui ricostruire il futuro"

© foto di Giovanni Padovani

Il neo tecnico del Modena Luigi Apolloni ha parlato in conferenza stampa presentandosi nuovamente alla piazza: “Mi aspetta una sfida stimolante in cui ricominciare da zero per ricostruire e gettare basi solide per il futuro. In Serie D le difficoltà non mancheranno perché tutte vorranno vincere contro il Modena e daranno il massimo, ma noi dobbiamo essere pronti a rispondere con le stesse armi. - continua Apolloni come riporta Parlandodisport.it - Promozione in C? È un dovere partire con l’obiettivo di vincere il campionato, la storia del Modena è importante così come la società. Trieste? C’è stato un forte senso d’appartenenza. Quando mi venne affidata la squadra, mi chiusi nello spogliatoio con la squadra e dissi ad ognuno parole forti. Una sorta di patto, che si concluse poi con la salvezza”.