Modena, atteso per domani l'annuncio di Sansovini

© foto di Vincenzo Ranalli

Il Modena nella giornata di domani dovrebbe annunciare un altro colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Parlandodisport.it è infatti in arrivo l'attaccante classe '80 Marco Sansovini, lo scorso anno alla Fermana in Serie C, che nelle prossime ore siglerà il contratto che lo legherà al club emiliano.