Modena, continuano le voci su Bonacini. Novità entro 15 giorni

© foto di Federico De Luca

Una voce che non si è mai spenta del tutto e che ciclicamente torna di moda. È quella che vuole l'ormai ex patron del Carpi Stefano Bonacini pronto a entrare nel Modena, ora quasi interamente di proprietà di Romano Sghedoni che ha acquistato le quote di Romano Amadei e Carmelo Salerno salendo all'80% del pacchetto azionario. Lo riporta La Gazzetta di Modena spiegando che Bonacini dovrà prima trovare un compratore per il Carpi e solo poi muoversi alla volta di Modena. La situazione dovrebbe sbloccarsi entro due settimane e solo allora si saprà se sarà l'ex biancorosso il nuovo socio forte dei gialloblù.