Modena, dopo Perna può arrivare Neto Pereira

Rolando Maran ad un passo dal Cagliari. E' di pochi minuti fa, infatti, l'arrivo dell'ex tecnico del Chievo Verona all'Aeroporto di Cagliari-Elmas: in mattinata visiterà il centro sportivo di Asseminello per poi procedere con la firma del contratto che lo legherà al club sardo: pronto...

Roma, Leggo: "Arriva Cristante, in futuro Tumminello e Gerson alla Dea"

Il Giornale sull'Italia: “Chiede aiuto all'Europa per i talenti”

Gazzetta dello Sport sulla B: “Trappole per Frosinone e Palermo”

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Milan, gioventù baciata"

Il QS-Sport titola: "Ansia Juve per i suoi gioielli"

Inter, La Gazzetta dello Sport: "Una carta per Dembele"

Il Corriere della Sera: "Numeri 1". Via al domino dei portieri

Il Modena prova a rilanciarsi in Serie D e, dopo l'arrivo di Armando Perna, può esserci quello di un altro big della categoria. Si tratta di Neto Pereira, brasiliano che l'anno scorso ha condiviso l'esperienza di Mestre con il difensore. A dirlo è La Gazzetta di Modena .

