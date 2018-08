Modena, doppio colpo in attacco: Montella e Sansovini

© foto di Federico Gaetano

Il Modena è pronto a piazzare un doppio colpo in attacco viste i problemi di tesseramento di Carlo Ferrario ancora legato alla Pergolettese e non svincolato come si credeva. Lo rivela la Gazzetta di Modena spiegando che gli emiliani già nella giornata di oggi annunceranno l'arrivo di Antonio Montella, classe '86 appena svincolatosi dall'Albinoleffe. L'altro attaccante vicino a vestire i colori gialloblù è invece Marco Sansovini, classe '80 che vanta oltre 500 partite fra B e C con 156 gol all'attivo.