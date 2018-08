Modena, entusiasmo alle stelle. Superati i 5mila abbonamenti

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Che Modena e i modenesi avessero ritrovato l'entusiasmo dopo alcuni anni bui culminati col fallimento a poche settimane dal via dello scorso campionato lo si era capito dalle prime uscite della squadra allenata da Apolloni. Un entusiasmo tangibile che ha portato nella giornata di ieri al superamento del traguardo dei 5mila abbonati in vista della prossima stagione di Serie D. Numeri importantissimo, che spesso non si vedono neanche nelle serie superiori e che testimoniano la fame di calcio della città emiliana.