Modena, gli ex Gozzi e Bastrini per blindare la difesa

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il Modena pensa a due grandi ritorni per rinforzare la retroguardia. Si tratta, come riporta la Gazzetta di Modena di Alessandro Bastrini, classe '87 in gialloblù nel 2008, e Simone Gozzi, classe '86 con gli emiliani dal 2007 al 2016. Il primo è svincolato, mentre il secondo è in forza all'Alessandria. Per quanto riguarda il portiere invece si va verso il tesseramento di Falou Dieye, classe '99, che ha convinto in questi giorni di prova.