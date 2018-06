Modena, in arrivo un altro bomber: Lauria della Sanremese

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex stella della Russia Andrej Kanchelskis dice la sua sulla politica ingaggi dei calciatori russi e su Aleksandr Golovin, obiettivo di mercato della Juventus: "Purtroppo in Russia si è persa la storia, la tradizione e il sistema per preparare...

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

Il Modena è a un passo dall'acquisto di un altro rinforzo di peso per l'attacco. Si tratta di Fabio Lauria , classe '86, autore di 23 gol in 34 partite con la Sanremese nella stagione appena conclusa. Secondo Rivierasport.it il giocatore e la dirigenza gialloblù avrebbero trovato l'accordo e starebbero lavorando solo sugli ultimi dettagli prima di annunciare il matrimonio.

