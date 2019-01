Modena, in prova l’ex Cesena Arlis Shala

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nella giornata di oggi in casa Modena si è aggregato per un periodo di prova il portiere classe 2000 Arlis Shala, reduce dall’esperienza al Cesena nei primi sei mesi della stagione. Il giocatore albanese, reduce da un infortunio al menisco, sarà valutato in questi giorni per l’eventuale tesseramento. Lo riporta Parlandodisport.it.