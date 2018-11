Modena, l'ex Milan Strasser si allena coi gialloblù

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In questi giorni con il Modena si allena un centrocampista con un passato fra i professionisti e che cerca un rilancio. Si tratta di Rodbney Strasser, ex di Milan, Parma e Livorno fra le altre, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Genoa. Il classe '90, come riporta La Gazzetta di Modena, dovrebbe restare in città qualche altro giorno, ma non essere tesserato. Sarà invece messo sotto contratto il giovane centrocampista Ademola Rabiu, classe 2000, che sta aspettando che ci concluda l'iter burocratico essendo extracomunitario.