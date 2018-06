Modena, Lauria: "Piazza importante e affamata di calcio"

© foto di Giovanni Padovani

Il neo acquisto del Modena Fabio Lauria ha parlato ai microfoni di TvQui del suo approdo nel club gialloblù nel cui settore giovanile aveva mosso i primi passi: “Le sensazioni sono positive, arrivo in una piazza importante e stimolante che è il massimo che si possa ambire in Serie D. Una piazza che ha fame di calcio ed entusiasmo dopo un anno d'astinenza da calcio e mi aspetto qualcosa di simile a ciò che ho vissuto a Parma dopo il fallimento. - continua Lauria come riporta Parlandodisport.it - Con mister Apolloni ci siamo già sentiti, c’è sempre stato un bel rapporto ed è una persona che stimo molto perché ti parla in faccia e dice le cose così come stanno”.