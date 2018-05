Modena, per la panchina Tosi punta Zironelli o Franzini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la rinascita del calcio a Modena per la nuova società è arrivato il momento di costruire la squadra per il prossimo campionato di Serie D. Il ds Doriano Tosi, come riporta la Gazzetta di Modena, è già all'opera per trovare il nuovo allenatore con due prime scelte, entrambe di alto profilo. Si tratta, secondo il quotidiano, di Mauro Zironelli attuale tecnico del Mestre, e Arnaldo Franzini del Piacenza.