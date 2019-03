© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Modena, indipendentemente dalla vittoria del campionato di Serie D e della conseguente promozione in Serie C, potrebbe cambiare proprietà in virtù di un patto di ferro siglato da Romano Sghedoni e l’ad e socio di maggioranza del Carpi Stefano Bonacini. Lo scrive Lapressa.it spiegando che Bonacini potrebbe cedere il titolo sportivo, probabilmente di Serie C vista la classifica attuale dei biancorossi, del Carpi al Modena permettendo al club gialloblù di giocare comunque fra i professionisti nella prossima stagione. In cambio l’attuale patron del Carpi diventerebbe il direttore generale del Modena, con Sghedoni presidente, mentre i biancorossi ripartirebbero dalla Serie D nelle mani di Claudio Caliumi, attuale socio di minoranza del club. Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi uscirebbe dalla compagine societaria del Modena Romano Amadei, mentre la partecipazione e il ruolo di Carmelo Salerno subirebbero un ridimensionamento.