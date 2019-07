© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Modena punta a un grande nome per rinforzare la linea difensiva nella prossima stagione. Si tratta di Andrea Ingegneri, classe ‘92, reduce dall’esperienza al Palermo ed ex fra le altre di Pordenone, Cesena e Bologna. Il giocatore arriverebbe a costo zero, visto il fallimento del club rosanero, per rinforzare la difesa di Zironelli. Nella prossima settimana, riferisce il Resto del Carlino, l’affondo decisivo.