“Per la Nazionale inizia un nuovo ciclo, Jorginho con la sua esperienza e con l’approdo in Premier può essere un valore aggiunto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, Joao Santos. Cambiano gli allenatori della Nazionale, Jorginho...

Dopo la risoluzione con lo Spezia per Bolzoni c'è il Bari

Avellino, vicinissimo Sforzini. L'esperta punta è in cerca di rilancio

Cesena, volano gli abbonamenti. Anche meglio che in Serie A

Avellino, avv. Lentini: “Chiesta la riammissione in Serie B”

Serie D, colpo La Camera per il Seregno: tutte le ultime novità

Bari, in arrivo Bolzoni: domani si chiude

Bari, triplo colpo in canna. In attesa di Brienza

Seregno, colpo in mezzo al campo: arriva La Camera

Avellino, il calendario della Serie D. Via a Ladispoli, si chiude col Latina

De Laurentis jr: "A questo Bari dò 10, ma è presto per i bilanci"

Cesena, Pelliccioni: "Obbligati a vincere, ma non basta essere belli e forti"

Nocerina, arriva il centrocampista Ruggiero ex Pro Vercelli

Modena, Salerno: "Sogno un Braglia pieno per l'esordio"

Sanremese, colpo in attacco: preso Ameth Fall

Il presidente del Modena Carmelo Salerno ha commentato sulle colonne della Gazzetta di Modena il calendario della serie D che vedrà i gialloblù giocare la prima al Braglia contro la Vigor Carpaneto: “Siamo felicissimi di poter iniziare davanti ai nostri tifosi, ci speravamo e lo volevamo. Mi aspetto l'intera città allo stadio per colorarlo di gialloblù e una squadra vogliosa di ripagare la città con una vittoria. Dobbiamo partire con il piede giusto. - continua Salerno - Il clima di entusiasmo che si è respirato negli ultimi mesi non deve essere rovinato da questi primi incidenti di percorso. Dobbiamo restare concentrati sul campionato, facendo tesoro di quanto imparato e dagli errori”.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

