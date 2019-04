© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il presidente del Modena Carmelo Salerno a pochi giorni dal derby contro la Reggio Audace ha parlato anche del futuro che sarà ancora con Doriano Tosi come ds e Alberto Bollini in panchina: “Abbiamo ridato dignità ad una città umiliata dopo il fallimento. Al di là del risultato finale, la nostra società continuerà il percorso intrapreso lo scorso anno. Proseguiremo tutti insieme, compresi Doriano Tosi e mister Bollini. - continua Salerno come riporta Parlandodisport.it - Credo ancora nel primo posto, dobbiamo vincere il derby per il prestigio e la classifica. Mi auguro inoltre che domenica sia una festa di sport per tutti i tifosi che saranno presenti allo stadio. Playoff? Dobbiamo percorrere ogni strada possibile per portare il Modena in serie C”.