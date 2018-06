Modena, si rafforza la compagine societaria: dentro Morselli e Galassini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Modena rafforza la compagine societaria con l'ingresso di due nuovi imprenditori come Gian Lauro Morselli e Paolo Galassini, co-patron della Rosselli Mutina e già accostati ai gialloblù in passato. Lo conferma ai microfoni di Radio Bruno il direttore sportivo modenese Doriano Tosi: “Stiamo ultimando gli ultimi dettagli. Una parte delle mie quote verrà ceduta ai nuovi soci, l’altra invece sarà divisa tra quelli attuali. - continua Tosi come riporta Parlandodisport.it - Credo che questa sia una società di primo livello e solida, composta da persone competenti e con l’età giusta per essere saggi ed equilibrati”.