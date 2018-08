Modena, superata quota 4000 abbonati

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Continua la corsa all'abbonamento in casa Modena. La società emiliana, per voce del presidente Carmelo Salerno, ha infatti annunciato di aver superato quota 4000 tessere vendute in meno di un mese dall'inizio della campagna abbonamenti. Numeri importanti per i Canarini che testimoniano il grande attaccamento e la voglia di calcio dei tifosi gialloblù a poco meno di un anno dal fallimento societario.