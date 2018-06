Modena, Tosi: "Lauria ha il 50% di possibilità di venire da noi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il direttore sportivo del Modena Doriano Tosi ai microfoni di Rivierasport.it ha confermato l'interesse per il centravanti della Sanremese Fabio Lauria spiegando però che ancora nulla è stato definito: “Lauria fa parte di un gruppo di attaccanti che ci hanno offerto, stiamo valutando ma al momento abbiamo avuto contatti solo con il suo procuratore. L'unica cosa che posso dire è che Lauria al Modena ha 50% di possibilità che possa venire e 50% che non vesta la nostra maglia. - conclude Tosi – Ho provato a portarlo a Lentigione senza riuscirci e ora vedremo se riuscirò ad acquistarlo per il Modena”.