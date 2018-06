Modena, trovato l'accordo col Comune per il ritorno al Braglia

© foto di Ivan Cardia

Il Modena attraverso una nota ufficiale ha comunicato di aver trovato l'accordo con il Comune della città emiliana per giocare nella prossima stagione al "Braglia". Questo il comunicato del club gialloblù:

"Modena F.C. 2018 informa che nella giornata odierna il Presidente Carmelo Salerno ha sottoscritto l’accordo per l’utilizzo dell’impianto sportivo Alberto Braglia e degli spazi attigui, secondo le condizioni comunicate nei giorni scorsi dal Comune di Modena. I collaboratori della Società hanno preso possesso degli uffici nei quali si trova la sede del Modena, e hanno cominciato a lavorare per l’organizzazione dell’attività in vista della prossima stagione sportiva. Finalmente ha riaperto la casa dei Canarini”.