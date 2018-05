Modena, una panchina per tre: Parlato in pole

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Una panchina per tre. Questa appare al momento la situazione in casa Modena con la società che sta iniziando a muovere i primi passi di una rinascita che partirà dalla Serie D dopo il fallimento e l'esclusione dal campionato arrivata nei mesi scorsi. Secondo Il Resto del Carlino in cima alla lista del ds Tosi c'è Carmine Parlato, tecnico del Rieti, che ha dalla sua ben quattro promozioni dalla Serie D alla Serie C (oltre il Rieti in questa stagione, Rovigo, Pordenone e Padova). Uno specialista capace di dare grande continuità alle sue squadre, esperto e capace di reggere le pressioni di una piazza esigente come visto in Veneto. Alle sue spalle c'è l'ex Parma Gigi Apolloni, tecnico che conosce bene ambiente e proprietà e che sarà ripartire da zero come fatto proprio coi ducali dopo il fallimento. In terza posizione c'è l'ex Imolese Massimo Gadda, altro tecnico esperto della categoria. Già nella prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione finale.