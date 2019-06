Modena, Zironelli: "Volevo tanto tornare qui. Longobarda? Mai dire mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo tecnico del Modena Mauro Zironelli ha parlato in conferenza stampa presentandosi a una piazza che conosce bene visto che da calciatore è stato fra i protagonisti che conquistarono la promozione dalla C alla Serie A sotto la guida di De Biasi: “Ho deciso di accettare la proposta del Modena a prescindere dalla categoria in cui giocheremo perché avevo voglia di tornare in questa piazza, un desiderio che purtroppo non si è avverato lo scorso anno. - continua Zironelli come riporta Parlandodisport.it - La Longobarda? Esperienza entusiasmante difficile da ripetere, ma nel calcio mai dire mai, sento sempre alcuni miei compagni, tra cui Milanetto, Mayer e Cevoli. Cercherò di fare il meglio possibile, inculcando presto nella testa dei calciatori cosa voglio da loro. L’ultima volta al Braglia? Da allenatore del Mestre, non c’erano nemmeno i pali e da questo punto di vista i tifosi sono da ammirare perché sono ripartiti dal basso”.