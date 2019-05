Muzzarelli (Sindaco Modena): “Novara? Scelta penalizzante per noi"

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri profili social il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha commentato la scelta della Lega Nazionale Dilettanti di far disputare lo spareggio promozione fra Modena e Pergolettese a Novara criticandone la decisione: Prendiamo atto della decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha scelto lo stadio di Novara. E’ una decisione tardiva (ormai si gioca!) e oltretutto non condivisibile perché penalizza i nostri tifosi, costringendoli a una trasferta di oltre 200 chilometri per assistere allo spareggio per il primo posto. Detto questo, so bene che la tifoseria modenese, come già dimostrato tante volte quest’anno, saprà accompagnare la squadra come merita, in tanti e con passione e calore. Forza Modena F.C. 2018”.