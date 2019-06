Nasce il Modena di Sghedoni: Salvatori ds, Zironelli in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo Modena di Romano Sghedoni è pronto a nascere dopo la riunione di ieri fra il nuovo numero uno e i soci Galassini e Morselli. Come riporta la Gazzetta di Modena il nuovo direttore generale del club sarà Roberto Cesati, uomo di fiducia del patron di Kerakoll. Per la poltrona di direttore sportivo in pole c’è sempre Fabrizio Salvatori, ex Bologna, cercato anche dal Venezia, mentre l’allenatore dovrebbe essere Mauro Zironelli, reduce dall’esperienza alla Juventus U23, che è atteso in città per l’incontro decisivo.