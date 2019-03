© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il presidente della Nocerina Paolo Maiorino ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoNocerina.com del lavoro fatto quest'anno con i rossoneri da quando ha preso le redini in mano del club. "Un primo obiettivo è stato già raggiunto, cioè il risanamento della società, pagando tutte le vertenze dell'anno scorso. Per il secondo obiettivo manca poco, cioè la permanenza in Serie D. Ci sono stati grandi sacrifici personali del sottoscritto, ripagati dalla soddisfazione di ricevere tanti consenti e tanti complimenti nelle due Nocera per il lavoro svolto, ho avvertito tanta positività nella gente che ho incontrato e questo mi fa ben sperare per il futuro. Voglio un futuro ambizioso per questa società, non merita di restare in D, aspettiamo la delibera sulle norme di ripescaggio in C per capire se ci sono le possibilità concrete di ottenerlo. Ad Angri abbiamo trovato una grande accoglienza, abbiamo il campo appena omologato per partite ed allenamenti, farà eccezione probabilmente solo la partita con il Bari, ci vorrà un impianto più capiente se si giocherà anche alla presenza di tifosi ospiti. Intanto invito i tifosi a venire domenica prossima al Novi di Angri, la partita col Roccella può farci avvicinare sensibilmente al traguardo salvezza, i ragazzi hanno bisogno di calore ed entusiasmo per l'ultimo sforzo".