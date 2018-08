Nocerina, primi dieci acquisti: c'è anche Odierna

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Primi 10 acquisti per la Nocerina del nuovo corso Viscido-Chiancone. Si tratta, per quanto riguarda gli over, del portiere Rocco Novelli ('96, ex Mariglianese, Eccellenza campana), dei difensori Massimiliano Montuori ('97, ex Portici) e Gennaro Di Fraia ('97, ex Gelbison cresciuto nella Salernitana), del centrocampista Dario Odierna ('93) e dell'attaccante Antonio Riccio ('97, ex Avellino Primavera). Odierna, elemento versatile, ha militato lo scorso anno con la SSCD Frattese, contribuendo alla salvezza della squadra di Antonio Maschio. In questi giorni si era allenato con l'AIC Equipe Campania, gruppo Baronissi. A questi si aggiungono gli under Giacomo Cirillo (portiere 2000), Luigi Menna (terzino '98), Kassoum Coulibaly (centrocampista '98), Giuseppe Gessosi (esterno offensivo 2000) e Rocco Silano (trequartista 2000).