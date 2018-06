O. Agnonese, Foglia Manzillo o il ticket Rullo-Pacilio per la panca

© foto di Federico De Luca

Dopo la salvezza ottenuta al termine dell'ultima stagione, e che consentirà al club del presidente Marco Colaizzo di partecipare al prossimo campionato di D per il dodicesimo anno consecutivo, l'Olympia Agnonese è in attesa di sciogliere il nodo allenatore. Non resterà Pino Di Meo e, allo stato attuale, sembrano due le piste seguite dalla dirigenza. Una porta nella direzione di Antonio Foglia Manzillo, l'ultimo anno sulla panchina del Campobasso. Un'altra vedrebbe una fiducia conferita ad Erminio Rullo (nella foto), che agirebbe in tandem con un trainer giovane ed emergente. Si tratta di Pietro Pacilio, 30 anni e un passato da difensore del Benevento. Lo scorso campionato, Pacilio ha diretto l'Alliphae, squadra partecipante al campionato di Eccellenza molisana. Il club potrebbe anche scegliere questo ticket e seguire, quindi, una strada alternativa che valorizzi le capacità di un allenatore rampante (Pacilio) con un mentore prestigioso (Rullo). L'ex terzino del Napoli, peraltro, passerebbe dal campo alla panchina essendo stato anche capitano dei granata. Si vedrà.