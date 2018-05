Otto anni per realizzare un sogno. L'Albissola festeggia una C inattesa

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

La prima volta non si scorda mai, specialmente se hai iniziato la tua attività appena otto anni fa e in due anni hai scalato un vero e proprio Everest passando dalla Promozione Ligure alla Serie C. Parliamo dell'Albissola, club ligure nato nel 2010 dalla fusione di diverse realtà locali riuscendo a unire calcisticamente due comuni del savonese (Albissola Marina e Albissola Superiore) divisi solo da un torrente che contano poco più di 15mila abitanti e che erano famose fino a pochi giorni fa soprattutto per la lavorazione della ceramica e per il mare, particolarmente apprezzato dai lombardi.

Partita con ambizioni di una salvezza tranquilla, essendo una matricola, la squadra ha saputo rendersi protagonista di un girone di ritorno praticamente perfetto con 15 vittorie su 17 gare che hanno portato a un epilogo inaspettato che ha fatto esplodere una gioia incontenibile per aver raggiunto un traguardo che molti club della ponente ligure seppur dotati di maggiore storia (basti pensare al Savona o alla Sanremese) faticano a riconquistare.