Palermo, 9 giugno assemblea del club. Con presenza di una rappresentanza di tifosi

Un nuova assemblea, convocata per il 9 giugno, riguarderà tutti i soci del Palermo. Come da nota ufficiale, nella riunione saranno discussi i temi rappresentati negli ultimi CdA del club e della holding Hera Hora srl e le posizioni dei soci a riguardo.

Più nel dettaglio, ecco ciò di cui si tratterà.

1) intervenute dimissioni dalla carica di Vicepresidente del C.d.A. del Consigliere Tony Di Piazza: informazioni alla compagine sociale;

2) divulgazione sui mezzi Social e di comunicazione, prima, dell'intenzione del sig. Tony Di Piazza di dismettere la quota di partecipazione nella controllante Hera Hora srl, poi, in merito alla capitalizzazione di quest'ultima e della controllata Palermo SSD arl: informazioni alla compagine sociale.

3) rilievi del Consigliere Tony Di Piazza all'operato dell'Amministratore Delegato in occasione della seduta del C.d.A. del 26 maggio u.s. : informazioni alla compagine sociale e deduzioni e osservazioni dell'Amministratore Delegato in vista del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Ma la vera novità, come ha comunicato il presidente Dario Mirri è che, per la prima volta nella storia del nuovo Palermo, all'assemblea parteciperà anche la rappresentanza della tifoseria aderente all'azionariato diffuso.