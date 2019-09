© foto di Federico Gaetano

Il Palermo continua a cercare una punta di peso per potenziare il proprio reparto offensivo dopo che è sfumato l’arrivo di Gianmario Comi dalla Pro Vercelli. I nomi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono quelli di Ferdinando Sforzini, lo scorso anno all’Avellino e ora libero dopo il matrimonio lampo con la Cavese, e Andrea Cocco. Su quest’ultimo però c’è la concorrenza di Virtus Entella in Serie B e Ternana in Serie C.