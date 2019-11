© foto di Federico De Luca

Il difensore del Palermo Roberto Crivello in conferenza stampa ha parlato della sconfitta contro il Savoia svelando anche quanto la società ha detto alla squadra: “Abbiamo preso male questa prima sconfitta perché non c’eravamo abituati, ma è stato solo un incidente di percorso e vogliamo subito reagire. La società ci ha detto di stare tranquilli e si lavorare di più, mentre il mister ci ha subito rincuorati, nello spogliatoio non ci siamo detti nulla di particolare. - continua Crivello come riporta Mediagol.it - Tutti quelli che sono scesi in campo non hanno reso al massimo e questo risultato deve essere un punto di ripartenza perché forse ci eravamo un po' adagiati e ora vogliamo invece altre dieci vittorie di fila”.