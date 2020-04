Palermo, Di Piazza: "Il limbo non va bene, la D prenda ferma decisione sul futuro"

In video conferenza con forzapalermo.it, è intervenuto il vice presidente del Palermo Tony Di Piazza: "E' un momento particolare, stiamo seguendo gli ordini delle autorità, ma è chiaro che il momento è triste e surreale: sono però fiducioso per il futuro, spero di superare presto questo momento. La vera risoluzione ai problemi, però, la ha la sanità, ma dal mio punto di vista è davvero difficile ricominciare il campionato: la Lega D deve prendere una decisione ferma quanto prima comunque, questo limbo non va bene. Vedo tante società che sono praticamente in ferie, noi stiamo lavorando e non ci sarebbero problemi per riniziare, ma serve una situazione comune a tutte, anche se le problematiche sono tante. A ogni modo noi siamo primi, potremo anche chiudere qui, ma non sta a noi decidere, ci atterremo a quanto ci sarà detto".

Andando poi ai dettagli della società: "Abbiamo preso degli impegni che vogliamo mantenere, ecco perché abbiamo pagato gli stipendi: era giusto continuare a farlo, io l'ho fatto anche con le mie imprese. Abbiamo poi preso tutte le misure cautelative con i dipendenti, dobbiamo evitare ricadute".