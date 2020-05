Palermo, Di Piazza: "Pronto a cedere la mia quota. Fino ad allora non mancherà il mio impegno"

L'ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, pur restando nel CdA, ha spiegato i motivi del suo addio: “Cari tifosi al termine di una stagione sportiva che ci ha visto protagonisti si dalla prima giornata è arrivato il momento di gioire per la strameritata promozione. Come socio fondatore sono davvero entusiasta del traguardo che la società ha raggiunto, ovvero il ritorno fra i professionisti. In questo momento di grande euforia però con immenso rammarico mi vedo costretto a dimettermi da vicepresidente. Ho dovuto purtroppo constatare che una serie di comportamenti hanno impedito che io potessi esercitare il mio ruolo in modo pieno e fattivo per fare della squadra del Palermo un brand internazionale non certo inferiore alle maggiori squadre italiane, mi è stato impedito di dare il mio contributo non venendo mai preventivamente consultato e anzi in alcune occasioni apprendendo addirittura dai media l’assunzione di decisioni che sarebbero dovute essere di stretta competenza del Consiglio di amministrazione. - continua Di Piazza come riporta Tuttopalermo.net - Con questo sfogo non voglio polemizzare con nessuno e anzi mi scuso con i tifosi che potrebbero essere delusi da questa mia scelta, ma è doveroso informare tutti che, in queste condizioni, sarebbe ingannevole continuare a ricoprire un ruolo che non trova rispondenza nella realtà dei fatti. Pertanto con grande rammarico, intendo comunicare la mia volontà di valutare possibili interlocutori interessati a rilevare seriamente e consapevolmente la mia partecipazione, assicurando, comunque, che sino alla definizione della mia uscita non farò mancare il mio impegno originariamente previsto. Pergolizzi? Ci tengo a precisare che non sono d'accordo sulle modalità dell'esonero del mister e non sulla ragione tecnica”.