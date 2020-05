Palermo, Di Piazza: "Sapore di promozione. Ma non voglio la C semiprofessionistica"

Il Consiglio Federale ha detto la sua, e la ripresa è auspicata solo per i campionati professionistici: concluso quindi il campionato di Serie D, che vedrebbe però la promozione del Palermo. E il ritorno dei rosanero tra i pro.

Di questo, come riferisce il Corriere dello Sport, ne ha parlato il vice presidente Tony Di Piazza, che è stato molto chiaro circa il futuro: "Anche se non c’è un’ufficialità, la chiusura del campionato per noi ha il sapore di una promozione; è una vittoria che sentiamo di dedicare ai tifosi che l’hanno tanto attesa, un risultato meritato e conquistato sul campo. Mi auguro proprio che non si arrivi ad una serie C semi professionistica. Al momento sono solo voci. Devo ricordare che al Palermo per partecipare alla serie D è stata chiesta una iscrizione di un milione di euro, con la garanzia che, in caso di promozione, avremmo partecipato ad un campionato professionistico. Se non fosse così, sarebbe una delusione e dovrebbero ridarci indietro quanto sborsato".