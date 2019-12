© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza ha parlato a TRM del mercato dei rosanero spiegando che i soldi da spendere ci sono e che la società non resterà con le mani in mano: “Sia io che Dario abbiamo dato la nostra disponibilità economica per fare quello che si deve. Dobbiamo uscire dalla Serie D che non ci appartiene e fare quanto necessario per vincere il campionato. - continua Di Piazza – I soldi da investire ci sono e non abbiamo intenzione di buttarli”.