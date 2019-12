Palermo, Doda: "Tre anni per la A? Nulla è impossibile. Vorrei restare"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il terzino del Palermo Masimiliano Doda intervistato dal Giornale di Sicilia ha parlato del suo rapporto con la città siciliana e dei propri obiettivi per il prossimo triennio: “ È il primo anno, però non sto patendo la distanza. Le persone qui sono accoglienti e mi sto trovando veramente bene, è un po’ come da noi in Albania, dove l’ospite è sacro. - continua Doda – I compagni mi danno tanti consigli, come Lancini e Pelagotti, ma anche Crivello che mi aiuta tantissimo in campo. Siamo un gruppo affiatato. Obiettivi? Aver esordito con la nazionale U20 è stato un orgoglio e ora spero che arrivi anche quella dell’Under 21 e poi voglio arrivare alla maggiore. Serie A in tre anni? Dico che nulla è impossibile anche se ogni campionato fa storia a sé. Intanto dobbiamo riportare la squadra fra i professionisti e poi si vedrà. Restare? Lo spero, sarei felicissimo”.