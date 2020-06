Palermo, Felici torna al Lecce per allenarsi. Un arrivederci più che un addio

Il Palermo con una nota ufficiale ha comunicato che l'attaccante Mattia Felici si allenerà con il Lecce, sua società di appartenenza, nei prossimi mesi visto lo stop definitivo della Serie D. Un ritorno in giallorosso per il classe 2001 in attesa che i due club tornino a sedersi al tavolo per decidere il futuro del giovane attaccante che potrebbe proseguire la sua avventura in rosanero nella prossima stagione. Questa la nota del Palermo:

“In attesa di definire i discorsi sul futuro dell’interessato una volta terminata l’attività dell’U.S. Lecce, il Palermo comunica di aver concesso al calciatore Mattia Felici il nulla osta per proseguire, dopo la sosta forzata degli ultimi mesi, il periodo di riatletizzazione con la sua Società di appartenenza”.